سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

استقر سعر اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بختام التعاملات البنكية، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنية والعربية والإسلامية المختلفة أسعار عملة مملكة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.