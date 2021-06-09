سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-6-2021 في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الأربعاء، 9-6-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول قرب متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي مساء أمس.

وقد سجل سعر الريال مقابل الجنيه، أمس تراجعاً ليفقد قرشاً على مستويات الشراء والبيع، وسط تراجع لبقية سلة العملات العربية والأجنبية أمام العملة المحلية.

وتستعرض منصة “المال” الإلكترونية تقريرا يوميا عن سعر الريال السعودي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، صباح اليوم، الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفقاً لآخر تحديثات الموقع الرسمي لبنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فى التعاملات الصباحية. الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

جاء سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، صباح اليوم، كالآتي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.07 و4.23 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فى التداولات الصباحية بفروع بنك البركة.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

بينما يتداول سعر الريال أمام الجنيه، بفروع البنك العقاري المصري العربي، عند 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع بنك فيصل الإسلامي.