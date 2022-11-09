سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا قدره قرشًا واحدًا بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع، طبقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك العربى الإفريقى

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى 6.31 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 6.48 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 6.43 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.



سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.45 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى، بــ 6.39 جنيه للشراء، و 6.42 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.41 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.41 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصرى ، 6.46 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.