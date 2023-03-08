سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

تحرك سعر
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
طُرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 8.01 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.20 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس
شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.17 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإستثمار العربي
قُدر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية 8.10 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
جاء سعر