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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

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الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات
أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

8:00 ص, الأربعاء, 8 مارس 23

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الريال السعودي
اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات، بعد تحرك طفيف أمس حققته عملة المملكة العربية السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية، وسجلت العملة السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة السعودية 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وترصد جريدة المال في تقريرها حركة تداول العملة السعودية أمام العملة المصرية في مواقع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.17 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.15 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.16 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 7.99 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.93 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.08 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر

الريال السعودي
في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.14 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.95 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.12 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.09 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

سعر
العملة السعودية
في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.16 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

8:00 ص, الأربعاء, 8 مارس 23