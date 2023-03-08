سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.16 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.17 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.15 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.16 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 7.99 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.93 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.08 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.95 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.12 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.09 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
سعر
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.16 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.