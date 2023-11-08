سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير اليومي التالي، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

و سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه وصل إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.