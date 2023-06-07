سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية اسقرار لسعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك ابو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في الاستثمار العربي

شهد سعر

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.