سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب
وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك ابو ظبي التجاري
حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في الاستثمار العربي
شهد سعر
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.