استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-12-2022 في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك، وتراوح سعر صرفه بين 6.32 و6.53 جنيه للشراء، وبين 6.54 و6.57 للبيع، وسجل حتى مساء الثلاثاء في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وحقق ارتفاعًا قدره قرشًا واحدًا في الشراء فقط، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لما رصدته عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري صباحًا لحركة تداول العملة السعودية أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 6.38 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.