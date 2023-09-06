سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-9-2023 في ختام التعاملات

أبقت شاشات التداولات اللحظية مواقع البنوك الإلكترونية على مستويي سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المصرفية في البنوك العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية أمام الجنيه 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب الصفحة الرسمية للبنك المركزي والمختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وخلال السطور التالية تعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع العملة السعودية أمام الجنيه والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك الأهلي المصري في ختام التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

فيما عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي في الختام عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك مصر

عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل مستويي الشراء والبيع على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل بنك الكويت الوطني في الختام عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

عرضت فروع البنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي على موقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني إلى مستويات 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر اليوم ببنك QNB في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.