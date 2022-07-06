سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك تسجيل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في البنوك المصرية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.86 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.