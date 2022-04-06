أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، جاء عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت التداولات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.69 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال