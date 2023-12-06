سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث صادر عن «البنك المركزي المصري» ومنشور عبر موقعه الرسمي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

أما سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

و سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.