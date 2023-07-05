سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في بداية التعاملات الصباحية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الأهلي الوطني

اليوم الأربعاء 5-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، لتصل العملة الأوروبية الموحدة مام الجنيه المصري إلى : 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار عملة المملكة العربية السعودية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك QNBعند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك CIB عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وطرح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام العملة المصرية بالبنك الاهلي عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

عرضت بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية عند 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنكSAIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه فروع SAIB عند 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس، في بداية التعاملات إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أمام العملة المحلية بنك مصر في بداية التعاملات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

عرضت فروع المصرف المتحد سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك أبو ظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات الصباحية ببنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.