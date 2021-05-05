سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، 5-5-2021، داخل أغلب البنوك وشركات الصرافة المحلية، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر تحديثات معلنة عن متوسط أسعار العملات، بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، أظهرت شاشات التداول الصباحية، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، تداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداول الصباحية بشبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل بنك أبو ظبي الأول، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، الأربعاء. 100 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة إلى سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، تعرض فروع بنك فيصل الإسلامي، مستوى سعري للريال عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

افتتح سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعاملاته بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالتعاملات الصباحية.

أعلى سعر للريال السعودي

حقق 11 بنكا محليا أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليسجل 4.16 جنيه بفروع بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB، بمستهل التعاملات.

أقل سعر للريال السعودي

لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، في السوق المحلية، ليظل معروضا عند 4.03 جنيه، داخل شبكة فروعه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل سوق الصرافة المحلية، البقاء عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لآخر الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.