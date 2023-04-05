سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر 

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الأربعاء 5-4-2023 أمام العملة المصرية إلى متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب متوسطات سعر الصرف في البنك المركزي المصري، محققة بذلك العملة السعودية استقرارًا تامًا وفقًا لمؤشرات حركة الصرف في البنوك العاملة في مصر، وهي البنوك التي تطالعها جريدة المال بشكل يومي في أثناء إعداد تقريرها اليومي التفصيلي عن أسعار العملات في الأسواق المالية.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل العملة المصرية في بنك مصر إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

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سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

اليوم في البنك المصري الخليجي سعر: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

قدّر المصرف العربي الدولي سعر الريال السعودي بـ: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر

اليوم في بنك البركة إلى: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.