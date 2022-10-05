شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، استقرارًا نسبيًا، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر من البنك، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي سعر صرف العملة السعودية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروعها داخل مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 5.07 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 5.09 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.