سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-10-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

حافظ سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 على مستوياته، أمام العملة المصرية، بختام التعاملات وذلك وفقًا للمعروض بمواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ليسجل متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، استنادًا لأخر تحديث نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية.

وتبدأ البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري من الغد الخميس عطلة تستمر ثلاث أيام بمناسبة الأحتفال بأنتصارات السادس من أكتوبر لتعاود العمل مجددًا صباح الأحد المقبل.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم ، امام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر ، امام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية:8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الريال السعودي، امام الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر اليوم، امام الجنيه المصري، في بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.