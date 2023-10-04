سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

عرضت البنوك العاملة في السوق المحلية سعر الريال السعودي اليوم 4-10-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على نفس مستوياته المعلنة على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية أمس الثلاثاء، ليصل سعر العملة السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب التحديث الأخير المعلنة على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر اخر تحديث لمتوسط شراء وبيع في السوق المصرفية، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع إيجي بنك وصول سعر الريال السعودي إلى8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاءت العملة المحلية أمام سعر الريال السعودي في فروع بنك المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

يتيح البنك التجاري الدولي شراء وبيع سعر الريال السعودي في بداية التعاملات عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

كما بلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي ببنك القاهرة في بداية التعاملات 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

على مستوى البنوك الحكومية في السوق.. بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الإلكتروني وصول سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت شاشات التداولات اللحظية ببنك قطر الوطني الأهلي سعر عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.