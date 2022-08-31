سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-8-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-8-2022 استقرارًا نسبيًّا حيث سجل متوسط سعر العملة السعودية في البنك المركزي: 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع في بداية التعاملات البنكية الصباحية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية عبر المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، وفقًا لشاشات التداول، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي، في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 5.12 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.