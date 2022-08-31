استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية، أمام الجنيه المصري، ووصل متوسط صرفه في البنك المركزي المصري، وفق أحدث تقرير على موقع البنك، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة السعودية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى CIB 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية ALEXBANK

وصل سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر BANQUE MISR

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.12 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية IDB

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي aBK

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 5.12 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي EGBANK

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.