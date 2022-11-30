سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 على استقراره في الشراء والبيع، مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجل 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.51 جنيه للشراء، و6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصرى، 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلي القطري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، فبلغ مقابل الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وقدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصرى الخليجي، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.53 جنيه للشراء، و6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصرى، 6.37 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى حقق 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجارى الدولى

وقدر سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى وصل إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.