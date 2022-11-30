حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية على استقراره أمام الجنيه المصري، لتظل بذلك العملة السعودية مستقرة بشكل ملحوظ طوال الأيام الماضية، وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، بحسب متوسط صرف العملات التي يرصدها موقع البنك، وتقدم جريدة المال رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في أكثر من بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعملون في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.37 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.49 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.47 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.