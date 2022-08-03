سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

وصل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية إلى 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرية، والتي توافقت مع متوسط سعر العملة الذي حدده البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وجاء متوسط سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر متوافقًا مع سعرها في البنك الأهلي: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري عند: 5.01 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب بنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر الريال مقابل الجنيه وصل عند مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

ووصل متوسط سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لـ: 4.92 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.