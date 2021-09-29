سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-9-2021 في البنوك المصرية

حافظت مستويات سعر الريال السعودي اليوم على استقرارها ببداية التعاملات اليوم داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

نشر التقرير اليومي لجريدة “المال” وصول سعر صرف الريال السعودي بشبكة فروع البنوك أمام سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنوك داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وكما استقر مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.