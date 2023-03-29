سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية استقراره المستمر أمام العملة المصرية، إذ لم تطرأ أي تغيرات في حركة سعر صرف، فيما سجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وسيعقد البنك المركزي غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهذا التقرير يستعرض حركة صرف العملة السعودية في البنوك.

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس

قال بنك قناة السويس، إن سعر الريال السعودي بلغ: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

ذكر موقع بنك التعمير والإسكان إن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

أفاد موقع بنك الاستثمار العربي بأن سعر الريال السعودي سجل: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

أظهر موقع بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المصرية إلى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

قدّر بنك البركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلًا: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف العربي الدولي

أظهر موقع المصرف العربي الدولي وصول سعر الريال السعودي إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

وصل سعر

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

في بنك المشرق إلى: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.