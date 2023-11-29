سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

ما زال سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-11-2023 محافظًا على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية، بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، تنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

طرح بنك سايب سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وحافظ سعر الريال السعودي في ميد بنك على مستواه الأخير عند 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وما زال سعر الريال السعودي في بنك البركة محافظًا على مستواه الأخير عند 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي فبلغ مستوى صرف عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، حقق سعر الريال السعودي اليوم مستوى صرف عند 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.