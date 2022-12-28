سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-12-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأبعاء 28-12-2022، قرشا واحدا في البيع والشراء في بعض البنوك.

وحقق متوسط السعر 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع، بنهاية التعاملات وفقًا للبنك المركزي، وتنشر «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار الصرف بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك «MIDBANK»

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك 6.37 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 6.41 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وعرض البنك التجاري الدولي «CIB»، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب «SAIB»

وقدّر بنك سايب «SAIB»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.46 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 6.57 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 6.39 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 6.36 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بـ 6.58 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.