سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك العاملة في السوق المحلية، ومواقع البنوك الإلكترونية الرسمية استقرار سعر اليوم الأربعاء 27-9-2023، أمام عملة مصر المحلية عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري الرسمي، في آخر أيام عمل البنوك قبل إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس، والإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي بالجمعة والسبت، لتقدم المال في تقريرها التالي أسعار صرف العملة السعودية في سوق الصرافة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أظهر تقرير المال على أسعار العملات العربية وصول سعر الريال السعودي داخل في بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

فيما عرض الموقع الإلكتروني وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصرعند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بالبنك الأهلي المصري وصول سعر الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

عرض الموقع الإلكتروني لميد بنك وصول سعر في بداية التعاملات إلى 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بداية التعاملات الصباحية سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات ببنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أبقى بنك القاهرة على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند مستويات8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولار حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه عند 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي بموقع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه في بداية التعاملات 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليوم في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.