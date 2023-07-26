سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-7-2023 مقابل الجنيه بختام التداولات

أظهرت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك استقرار سعر اليوم الأربعاء 26-7-2023 للشراء والبيع، وبلغ عند متوسط صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر عملة المملكة العربية السعودية المعروض بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 8.08 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر

سعر في بنك كريدي اجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر اليوم في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام الجنيه المصري.