سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 26-4-2023، بختام أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه، للشراء والبيع، وبلغ متوسط السعر طبقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري يمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وترصد «المال» سعر عملة المملكة العربية السعودية، المعروضة بشاشات التداول بالبنوك.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في ميد بنك

سعر الريال السعودى في ميد بنك: 7.98جنيه للشراء، مقابل 8.26 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول مصر

سعر

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية

في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودى في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

سعر

اليوم في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.