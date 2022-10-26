سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-10-2022 مقابل الجنيه نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-10-2022 ارتفاعا طفيفا فى أسعار الصرف، مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات البنكية، ووصل إلى 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربى الإفريقى

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقي، مقابل الجنيه المصري إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصري، 5.23 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 5.20 جنيه للشراء، و 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي ، في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 5.22 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 5.22 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 5.24 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر السعودية في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 5.24 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى سعر صرف، 5.24 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.