حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك على استقراره، ووصل سعره في البنك المركزي المصري وفق آخر تقرير صادر عن متوسط سعر صرف العملات، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أبرز أسعار صرف العملة السعودية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفق المواقع الرسمية للبنوك، وما توضحه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.96 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني، فبلغ سعر الريال السعودي 4.96 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الريال السعودي 5.04 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.