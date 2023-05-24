سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية حفاظ سعر

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الأربعاء 24-5-2023 على مستواه أمام الجنيه المصري على صعيد الشراء والبيع ، ليسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أظهر الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي استقرار سعر

سعر عملة السعودية في بنك مصر

اليوم عند 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك SAIB في بداية التعاملات الصباحية عند 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه على شاشات التداولات بالبنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع على شاشات التداولات ببنك القاهرة في بداية التعاملات. .

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه ببنك الاستثمار العربي أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 8.20 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه بميد بنك لمستويات 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أظهر الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء ، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي لمستوى 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول عند 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.