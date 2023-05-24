سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التداول

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سعر الريال السعودى اليوم في بنك سايب
سعر الريال السعودى اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، 8.10 جنيهات للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدي اجريكول
سعر الريال السعودى في بنك كريدي اجريكول، أمام الجنيه، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك مصر
سعر الريال السعودى في بنك مصر، أمام الجنيه، 8.119 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي
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سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي
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