سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التداول

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سعر الريال السعودى اليوم في بنك سايب

اليوم الأربعاء 24-5-2023 على استقراره، أمام الجنيه، بنهاية عمليات التداول المصرفية، وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، طبقاً لما ورد بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري الذي ينشر تقريراً يومياً بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملية المصرية، ووفقاً لما عُرض بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الألى المنتشرة بالفروع.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه، 8.10 جنيهات للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي اجريكول

سعر الريال السعودى في بنك كريدي اجريكول، أمام الجنيه، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، أمام الجنيه، 8.119 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر

اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.