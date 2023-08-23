سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات

حقق سعر اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، يعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك

طرح سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم

أما سعر الريال السعودي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري طرح بـ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.