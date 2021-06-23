سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-6-2021 في البنوك المصرية

افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأربعاء، 23-6-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي أمس، عن سعر الريال السعودي، كما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، في عدد من البنوك التجارية الحكومية والخاصة، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

كما سجل سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع. ريال-سعودي-مع-عملات-أخرى

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الاسلامية، سعر الريال مقابل الجنيه عند المستويات التالية، بالفترة الصباحية:

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

عند 4.16 جنيه للشرءا و4.19 جنيه للبيع، يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك المشرق، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي اليوناني.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما شهد سعر الريال مقابل الجنيه، أدنى مستويات له بالسوق المحلية، بفروع المصرف المتحد صباح اليوم، ليسجل 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وعلى صعيد الصرافة الاسلامية، سجل سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الاسلامي، خلال فترة التعاملات الصباحية.