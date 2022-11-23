استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية بشكل نسبي، ولم يشهد إلا تحركًا طفيفًا لم يزد على قرش واحد في معظم البنوك، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل متوسط سعر صرف العملة السعودية 6.51 جنيه للشراء، و6.53 للبيع، بارتفاع قرش واحد في سعر الشراء فقط، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.49 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.32 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.53 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.