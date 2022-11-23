استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وأظهر تحديث البنك المركزي المصري مساء الأربعاء تسجيل متوسط 6.51 جنيه للشراء، و6.53 للبيع، بحسب موقع البنك، وحافظ الريال السعودي طوال الفترة الماضية على استقراره، إذ لم يزد إلا قرش إلى قرشين على مدار أكثر من أسبوع، وتقدم جريدة المال عرضًا لأسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 6.36 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.49 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.