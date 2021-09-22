سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-9-2021 في البنوك المصرية

الريال يستقر في بداية التعاملات لليوم الثاني

في بداية التعاملات الصباحية واصل مستويات سعر الريال السعودي استقراره مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

داخل البنوك وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضحت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة وصل عند 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي بداية التعاملات سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه مساء اليوم السبت داخل بنك HSBC عند مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.