سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 22-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية مستوى صرف وصل إلى 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة السعودية طوال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا في غالبية البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وترصد جريدة المال في تقريرها اليومي حركة أسعار تداول العملة السعودية في البنوك.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.19 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد إلى: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس

قدّر بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

قال موقع بنك المشرق، إن سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المصرية، بلغ: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

قدّر البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ: 8.13 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أفاد بنك البركة، بأن سعر

أمام العملة المصرية وصل إلى: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.