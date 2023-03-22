سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-3-2023 في نهاية التعاملات

استقر سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

اليوم الأربعاء 22-3-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، ومن بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، ووصل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري إلى 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وحافظت العملة السعودية على استقرارها بشكل ملحوظ طوال الأيام الماضية، وهذا التقرير يرصد سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المصرية في 14 بنكًا يعمل في مصر.

قال موقع بنك المشرق، إن سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية وصل إلى 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، سعر صرف بلغ: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

قال موقع البنك الأهلي القطري، إن سعر الريال السعودي استقر عند: 8.13 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره في بنك بلوم مصر، وسجل سعر صرف: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى سعر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام العملة المصرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني رقم: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، إلى 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الريال السعودي بـ: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة استقرارًا عند سعر صرف: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.