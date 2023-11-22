سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

يواصل سعر اليوم الأربعاء 22-11-2023 استقراره أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات الصباحية على شاشات تداولات المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية على نفس المستويات المعلنة أمس ليصل متوسط صرف العملة السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ليعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعري شراء وبيع العملة السعودية في السوق المحلية والتي جاءت داخل فروع البنوك عند مستويات:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل نظيره المصري إلى مستوى8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي داخل فروع البنك المصري الخليجي مقابل نظيره المصري8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك التنمية الصناعية

عرض الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

فيما أتاح بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر على الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد مقابل نظيره المصري 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري ببداية التعاملات عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

في بداية التعاملات جاء سعر الريال السعودي ببنك QNB الأهلي مقابل نظيره المصري عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري بالمصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ عرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري ببنك الإسكندرية ببداية التعاملات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل نظيره المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.