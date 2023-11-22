سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 أمام الجنيه بالختام

حافظ سعر السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 على مستواه أمام نظيره الجنيه المصري بختام التعاملات اليومية على شاشات العملات الموجودة داخل فروع البنوك الموجودة داخل السوق المحلية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للمصارف في مصر، على نفس الأسعار المعلنة أمس، ليسجل متوسط صرف عملة المملكة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بشاشات عرض متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق الرسمية.

و يعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال العملة السعودية داخل البنوك الحكومية والخاصة والإسلامية، بحسب اخر تحديث لها والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم بالموقع الرسمي لبنك الإسكندرية أمام عملة مصر إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري أمام عملة مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني سعر الريال السعودي أمام عملة مصر داخل فروع بنك مصر عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

أمام العملة المصرية، جاء سعر الريال السعودي على الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة المملكة في بنك التنمية الصناعية

في ختام التداولات.. جاء سعر الريال السعودي أمام عملة مصر ببنك التنمية الصناعية 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

أبقى بنك التعمير والإسكان على سعر الريال السعودي أمام عملة مصر في الختام عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة الممكلة في بنك الكويت الوطني

كما حافظ بنك الكويت الوطني على سعر الريال السعودي أمام عملة مصر في الختام عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر بالموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

جاء الريال السعودي اليوم في الختام داخل فروع المصرف العربي الدولي أمام عملة مصر عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.