سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-12-2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقابل الجنيه المصري، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية العسودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 6.41 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر الريال السعودي، 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أما سعر الريال السعودي في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 6.40 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بـ 6.38 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، 6.45 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بـ 6.35 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.