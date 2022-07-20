سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-7-2022 في البنوك المصرية

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ، داخل شبكات فروع البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، عند 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التعاملات الصباحية حفاظ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.86 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت شاشات التعاملات استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر