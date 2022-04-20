اظهرت آخر التحديثات استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر