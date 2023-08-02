سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك

مازال سعر اليوم الأربعاء 2-8-2023، مستقرًا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وترصد بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والأجنبية والخاصة والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري بلغ مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وطرح بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

أما سعر في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.