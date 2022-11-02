سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-11-2022 في بداية التعاملات مستوى صرف 6.41 جنيه للشراء، 6.44 للبيع، بحسب ما عرضه تقرير البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في السوق المصرفي المصري، وتحركت العملة السعودية بمقدار قرش واحد في سعريّ البيع والشراء بحسب آخر تحديث للبنك مساء أمس في ختام التعاملات، وترصد جريدة المال في سطور آخر ما أفادت به مواقع البنوك العاملة في مصر حول سعر عملة المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.20 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.33 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.37 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.28 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.39 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي: 6.23 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.