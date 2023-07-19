سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-7-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

ما زال سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، مستقرًّا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ببداية التعاملات الصباحية. وأظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، تسجيل العملة السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

أما سعر الريال السعودي في ميد بنك، حقق مستوى صرف عند: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وشهد سعر في بنك القاهرة، مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.