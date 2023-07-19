سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-7-2023 ليلة عطلة رأس السنة الهجرية

حافظ سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023 على استقراره بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول ليلة عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الخميس إلى الأحد المقبل، وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري قيمة: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي قيمة: 8.18 جنيه للشراء، مقابل8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طُرح سعر في البنك المصري الخليجي بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

عُرض سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قُدر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد قيمة 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس قيمة: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

توقف سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي عند: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

ثبت سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي عند 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.